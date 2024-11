Bei der Durchfahrt einer grossen Motorradgruppe durch Oberkulm AG ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen. Ein 19-jähriger Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

Motorradfahrer in Oberkulm AG bei Sturz schwer verletzt

Bei Ausfahrten grosser Gruppen von Motorradfahrern kam es am Donnerstagabend in Villmergen AG und Oberkulm AG zu Unfällen. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Gruppe von mehreren Dutzend Motorradfahrenden sei kurz am Donnerstag kurz vor 21.00 Uhr auf der Hauptstrasse durch Oberkulm unterwegs gewesen, als der 19-Jährige aus vorerst unbekannten Gründen stürzte. Zwei nachfolgende Motorradlenker fuhren auf den Verunglückten auf. Der 18-Jährige und der 22-Jährige blieben aber unverletzt, wie es hiess.

Am selben Abend seien in Villmergen drei weitere Motorradlenker verunfallt, die ebenfalls in einer grossen Gruppe unterwegs gewesen seien. Zuvor gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale mehrere Meldungen über eine grosse Motorradgruppe ein, wie die Kantonspolizei schreibt. Die bis zu 100 Teilnehmenden seien durch gefährliche und verbotene Fahrmanöver aufgefallen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Unfällen sowie den Motorradgruppen machen können.