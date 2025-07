Missliche Lage Abgestürzter Gleitschirmpilot verharrt stundenlang in Baumkrone

In rund 25 Metern hing im Gebiet Ramenegg im Kanton Zug am Freitagmittag ein Gleitschirmpilot in den Bäumen fest. Erst am späten Abend konnte er geborgen werden.

Publiziert: vor 15 Minuten