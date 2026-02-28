Missglückte Notlandung in Gonten AI

Ein knallgelber, riesiger Ballon erscheint auf den ersten Blick, als wäre er extra auf das Dach eines Bauernhofs drappiert worden. Doch es war eine missglückte Notlandung. Vermutlich hat der Wind das Manöver gestört.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heissluftballon stürzt nahe Gonten AI auf Wohnhaus zu.

Augenzeuge berichtet von plötzlicher Böe als Ursache.

Polizei klärt Vorfall, Schaden bisher unbekannt.

Beat Michel Reporter

Aufregung in Gonten AI am Samstag. Ein Blick-Leser beobachtet einen Heissluftballon in der Luft im schönen Hochtal bei der Hundwiler Höhe.. «Wir dachten uns, der fliegt schon noch ein bisschen tief», sagt der Augenzeuge.

Die Befürchtung sollte sich kurz darauf bestätigen: «Plötzlich sah es so aus, als ob eine Böe den Ballon erfasst hat. Er flog genau auf das Wohnhaus zu», sagt der Leserreporter. Auf seinen Bildern ist zu sehen, wie der Ballon auf einem Bauernhof liegt.

Die Polizei hat von dem Zwischenfall noch keine Kenntnis, sagt Angelina Klee, Leiterin der Mobilen Polizei der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden. Eine Patrouille sei unterwegs nach Gonten. Ob es bei der harten Landung Verletzte gab, ist noch nicht bekannt.