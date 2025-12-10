Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat einen 43-jährigen Schweizer wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagt. Der Vorfall ereignete sich am 13. Februar 2024 in Binningen. Der Beschuldigte befindet sich in Sicherheitshaft, es gilt die Unschuldsvermutung.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat ihre Strafuntersuchung im mutmasslichen Tötungsdelikt von Binningen BL vom 13. Februar 2024 abgeschlossen. Sie hat gegen den heute 43-jährigen Schweizer Thomas L.* Anklage wegen Mordes und Störung des Totenfriedens erhoben. Der Beschuldigte befindet sich in Sicherheitshaft, für ihn gilt die Unschuldsvermutung, heisst es in einer Mitteilung.

Bei dem Angeklagten handelt es sich um den Ehemann der Getöteten Ivana L.* (†38). Er soll seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Binningen ermordet haben. Weitere Angaben zum Tathergang macht die Staatsanwaltschaft nicht. Wann die Hauptverhandlung am Strafgericht Basel-Landschaft stattfinden wird, steht derzeit noch nicht fest.

Tragödie in Binningen

Ivana L. war eine ehemalige Miss-Schweiz-Finalistin. Das Ehepaar wohnte in einem Haus im noblen Binninger-Quartier. Ebenfalls dort wohnten gemäss einer Nachbarin die beiden kleinen Kinder des Ehepaars.

Wie ein Freund von Ivana L. damals erzählte, habe nichts auf das Verbrechen hingedeutet, das sich nun abspielte. Er sagte zu Blick: «Für mich wirkten sie wie die perfekte Familie.» Ivana L. habe er im Dezember zum letzten Mal persönlich gesehen. «Am Samstag habe ich dann noch einen Instagram-Beitrag von ihr kommentiert.» Der Vorfall macht ihn fassungslos: «Ich bin sehr traurig.»

«Seit Monaten kriselte es»

Ein anderes Bild zeichnete der Partner einer Freundin von Ivana L. «Seit Monaten kriselte es bei den beiden. Anscheinend musste die Polizei auch schon wegen Handgreiflichkeiten ausrücken.» Für seine Freundin sei Ivana L. seit einigen Tagen nicht mehr erreichbar gewesen. Thomas L. seinerseits stamme aus einer reichen Familie, meint der Partner der Freundin.