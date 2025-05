X kämpft mit weltweiter Störung

Auch in der Schweiz gibt es hunderte Störungsmeldungen. Foto: AFP

Cédric Hengy Redaktor News

X-User blicken derzeit ins Leere. Der Dienst kämpft offenbar mit einer grösseren Störung. Millionen User sind weltweit betroffen. Auch in der Schweiz gibt es hunderte Störungsmeldungen. Bei der Plattform «allestörungen.ch» innert rund einer Stunde mehr als 400 Störungsmeldungen ein.

In Deutschland wiederum wurden bis gegen 15 Uhr wurden mehr als 2500 Ausfälle bei dem Netzwerk gemeldet. Die Analysefirma Netblocks berichtete von Ausfällen bei einigen Nutzern zum zweiten Mal innerhalb einer Woche.



Die internationalen Ausfälle stünden nicht im Zusammenhang mit Internetunterbrechungen oder Filterungen in bestimmten Ländern. Die Ursachen der Störung blieben zunächst unklar.

Bereits am Freitag lief auf X nicht alles rund. Betroffen von der Panne waren mehrheitlich User aus den USA. Der Grund: Ein Brand in einem X-Standort im Standort Hillsboro, im Bundestaat Colorado. Dort war es am Donnerstag zu einem Brand in einem Raum mit Batterien gekommen.

+++ Update folgt