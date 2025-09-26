Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen

Eine Person aus Belgien hat bei der Euro-Millions-Ziehung am Freitag 121,7 Millionen Franken gewonnen. Am Dienstag warten 16 Millionen Franken im Jackpot.

Das waren die Gewinnzahlen

Für die nächste Ziehung am Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler aus Belgien hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Freitag 121,7 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 4, 17, 25, 28 und 44 sowie die Sterne 5 und 11.

Für die nächste Ziehung am Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.