Am Freitag kam es in St. Gallen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen Männern. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

1/2 Vor dem Mc Donalds am Bahnhof in St. Gallen kam es am Freitag zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen.

Angela Rosser Journalistin News

Ein Blick-Leser berichtete der Redaktion in der Nacht auf Samstag, dass es in St. Gallen zu einer Messerstecherei unter Jugendlichen gekommen sei. Der Disput unter den «verfeindeten Gruppen», soll gemäss dem Leser am Nachmittag begonnen haben.

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt auf Anfrage einen «Vorfall zwischen zwei Parteien». In einer Medienmitteilung schreiben die Medienschaffenden später, dass es kurz vor 21.30 am Bahnhof St. Gallen, vor dem Mac Donalds zu einer Auseinandersetzung gekommen war. «Ein 15-jähriger Syrer wurde dabei mit einem Messer am Oberarm verletzt. Der mutmassliche Täter, ein 13-jähriger Kosovare, konnte festgenommen werden», schreibt die Kantonspolizei.

Nachdem die Polizei die Meldung über den Streit erhalten hatte, trafen die sofort ausgerückten Patrouillen die beiden Jugendlichen am Ort des Geschehens an. Gemäss ersten Erkenntnissen ging der 13-Jährige den Älteren tätlich an. Der verletzte 15-Jährige wurde ins Spital gebracht und die mutmassliche Tatwaffe sichergestellt