Im US-Bundesstaat Michigan ist es am Sonntag zu einem mutmasslichen Amoklauf gekommen. Eine Person soll auf mehrere Menschen geschossen haben. Es gibt Verletzte.

Janine Enderli Redaktorin News

Schock in der Ortschaft Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan: Bei der Kirche «The Church of Jesus Christ of Latter» sind Schüsse gefallen, wie die lokale Polizei auf Facebook bestätigt.

«In der Kirche gab es einen Amoklauf. Es gibt mehrere Opfer, der Schütze wurde überwältigt», schreibt die Polizei auf Facebook.

Mehrere Opfer

Laut der lokalen Polizei sind mehrere Menschen verletzt, zudem steht die Kirche in Brand. Ob sich noch Menschen im Innern aufhalten, ist unklar. Bilder auf X zeigen, wie Rauch aufsteigt. Es soll zudem zu einer Explosion gekommen sein. Dies ist jedoch unbestätigt.

Die Lage ist noch sehr unübersichtlich. Wir halten dich auf dem Laufenden.