Ein Autofahrer hat am Samstagmorgen in Aarau Gas- und Bremspedal verwechselt. Es wurden zwei Personen verletzt. Foto: Kapo Aargau

Auf einen Blick Autofahrer verwechselt Pedale, kracht in Schmuckladen

Senior muss Führerausweis nach Unfall in Aarau vorläufig abgeben

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Autofahrer (82) ist am Samstagmorgen in Aarau mit seinem Auto in einen Schmuckladen gekracht. Er hatte vor einem Zebrastreifen die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt. Zwei Personen wurden verletzt.

Der Mann fuhr in Richtung Aarauer Altstadt, wie die Kantonspolizei Aarau am Sonntag mitteilte. Kurz vor der Einbiegung in die Vordere Vorstadt habe ein Mann den Zebrastreifen betreten. Der Autofahrer habe sein Fahrzeug verlangsamen wollen und dabei die beiden Pedale verwechselt und Gas gegeben.

Senior muss Führerausweis abgeben

Das Auto touchierte in der Folge den Fussgänger (64), streifte ein anderes Fahrzeug und prallte ins Schaufenster des gegenüberliegenden Juweliers.

Der Fussgänger wurde beim Unfall mit Verdacht auf mittelschwere Verletzungen durch die Ambulanz ins Spital gebracht. Nur leichtverletzt wurde die Mitfahrerin, die zur Kontrolle ebenfalls hospitalisiert wurde. Die Lenkerin des gestreiften Autos kam mit dem Schrecken davon.

Dem Unfallverursacher wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen. Der Sachschaden am Verkaufsgeschäft und an den beiden Autos beläuft sich laut Polizeiangaben auf mehrere Zehntausend Franken.