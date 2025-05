Mehrere Verletze Hotelbrand im Zürcher Kreis 5

In Zürich brannte es am Freitagnachmittag in einem Hotel. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Hotelgäste evakuieren. Beim Brand wurden mehrere Personen verletzt und von der Ambulanz ins Spital gebracht.

Publiziert: 18:49 Uhr