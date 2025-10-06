Ein grosser Stromausfall legt derzeit mehrere Quartiere der Stadt Luzern lahm. Neben Privatwohnungen sind auch Läden und Ampeln betroffen.

1/4 Mehrere Quartiere in der Stadt Luzern sind von einem Stromausfall betroffen. Foto: Screenshot Alertswiss

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Leserreporter meldet Blick am Montagmorgen einen riesigen Stromausfall in der Stadt Luzern. Läden, Ampeln, Licht in den Wohnungen und Geschäften – nichts funktionierte mehr. Betroffen sind die Quartiere Neustadt und das Tribschenquartier.

Auch auf den Bahnhof hat den Ausfall Auswirkungen. «Am Bahnhof in Luzern ist alles dunkel. Dort sieht es aus, als wäre Weltuntergang», schildert eine junge Frau. Sie wollte am Bahnhof einkaufen gehen, dies gehe aktuell aber nicht, weil die Läden keinen Strom haben.

Auf Anfrage bestätigen die zuständigen Stadtwerke (EWL) den grossflächigen Ausfall. Derzeit sei der Strom teilweise wieder vorhanden. Einige Quartiere seien nach wie vor betroffen. Das genaue Ausmass sei derzeit noch nicht absehbar. Zu den Ursachen laufen Abklärungen.

+++ Update folgt+++