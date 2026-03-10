An der Bellerivestrasse in Zürich fand am Dienstagmittag ein Grosseinsatz statt. Grund dafür war eine Drohung, die sich gegen ein Gebäude an der Strasse richtete.

Klausstrasse gesperrt, betroffenes Gebäude bleibt bisher unbekannt

Grosseinsatz in Zürich: An der Bellerivestrasse in Zürich waren am Dienstagmittag mehrere Polizeikräfte im Einsatz. Grund dafür war eine Drohung, die sich gegen ein Gebäude an der Strasse richtete, erklärte die Stadtpolizei auf Nachfrage von Nau.ch.

Die an die Bellerivestrasse grenzende Klausstrasse war wegen des Einsatzes gesperrt worden. Um welches Gebäude es sich handelte, hatte die Stadtpolizei zunächst nicht bekannt gegeben.

Um kurz nach 14 Uhr rückt die Polizei wieder ab, bestätigt die Stadtpolizei Zürich gegenüber Blick. Der Einsatz wird damit beendet.

