Mehrere Personen evakuiert Grosser Sachschaden nach Brand in Tiefgarage in Wohlen AG

Der Brand zweier Autos in einer Tiefgarage in Wohlen AG hat in der Nacht auf Donnerstag einen grossen Sachschaden verursacht. Es gab laut Angaben der Polizei keine Verletzten. Mehrere Personen mussten jedoch evakuiert werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Publiziert: vor 23 Minuten