Auch dieses Jahr erleuchtet ein Feuerwerk den Nachthimmel über dem Zürichsee. (Archivbild) Foto: ENNIO LEANZA

Zürcher Silvesterzauber am Seebecken mit Marktständen und Feuerwerk

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Jahreswechsel am Dienstag wird in der Schweiz unterschiedlich gefeiert. Während in der Innerschweiz die Schlittelpiste unsicher gemacht wird, trinken die Menschen in Basel Gewürzwein aus einem Brunnen.

In Hospental UR findet am 31. Dezember das traditionelle Silvesterschlitteln statt. Gemäss den Organisatoren starten um 20 Uhr die Schlittenvermietung und der Barbetrieb beim Löwenplatz. Um Mitternacht treffen sich alle auf der Dorfbrücke, um mit einem Feuerwerk und einem Gratis-Cüpli das neue Jahr einzuläuten.

Im Gegensatz zu den zahlreichen Silversterpartys in der Stadt sind auf dem Münsterplatz in Basel eher besinnliche Töne angesagt. Die Turmmusik des Stadtposaunenchors spielt um 23.30 Uhr auf der Galerie des Georgsturms. Mit gemeinsamem Singen wird so das Jahr ausgeläutet.

Megaparty am Zürcher Seebecken

Die Zürcherinnen und Zürcher feiern den Jahreswechsel am Seebecken. Auch dieses Jahr findet der Silvesterzauber mit Marktständen und Festwirtschaften statt – mit bis zu 150'000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Um 23.40 Uhr läuten die Kirchenglocken der Zürcher Innenstadt während knapp 20 Minuten das alte Jahr aus.

Höhepunkt der Zürcher Silvesternacht bildet anschliessend das viertelstündige Feuerwerk, das um 0.20 Uhr den Nachthimmel über dem Zürichsee erleuchtet. Kurz davor werden alle Lichter rund um das Seebecken gelöscht. Offizieller Schluss des Silvesterzaubers ist um drei Uhr in der Früh.

Auch in der Westschweiz wird Silvester gefeiert. Wie jedes Jahr findet auf dem Quai Gustave-Ador in Genf ein traditionelles Feuerwerk statt. Zusätzlich stehen Konzerte, DJs, Bars und Foodtrucks auf dem Programm.

Basler «Neijoors-Aadringgede»

Auf dem Lausanner Weihnachtsmarkt Bô Noël findet eine Silent Disco statt. Die Besuchenden können mithilfe von Kopfhörern zu den Klängen ihrer Wahl das Tanzbein schwingen. In Veysonnaz VS findet auf einer Skipiste eine Fackelabfahrt statt, und in Biel BE kann auf der Place de l'Esplanade bis in die Nacht hinein Schlittschuh gelaufen werden.

Zu einem ungewöhnlichen Brauch lädt die Zunft zum goldenen Stern aus Basel ein. Am Neujahrsmorgen fliesst an der Freien Strasse für einmal nicht Wasser, sondern der süsse Gewürzwein Hypokras aus den Brunnenröhren. Nach einer Ansprache des Zunftmeisters beim Dreizackbrunnen ist die Bevölkerung um 11.00 Uhr zum Auffüllen und Anstossen eingeladen. Diese «Neijoors-Aadringgede» findet zum 29. Mal statt und geht auf die Basler Zunfttradition zurück, zum Jahresbeginn mit einem Becher Hypokras zu prosten.

In der Stadt Luzern wird am 1. Januar um 20.15 Uhr ein Feuerwerk den Abendhimmel erhellen. Finanziert wird der «Neujahrszauber» von den Luzerner Hotels und von Luzern Tourismus. Die beste Sicht auf das Feuerwerk gibt es laut den Organisatoren auf der Seebrücke und entlang der Uferpromenade.