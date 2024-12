Am Mittwochmorgen ist ein Flugzeug der Azerbaijan Airlines im kasachischen Aktau abgestürzt. In den sozialen Medien kursiert ein Video des Absturzes.

Video zeigt Flugzeugabsturz in Kasachstan

Video zeigt Flugzeugabsturz in Kasachstan

1/4 Beim Aufprall geht das Flugzeug in Flammen auf. Foto: X @clashreport

Auf einen Blick Flugzeugabsturz in Kasachstan: Maschine der Azerbaijan Airlines meldete Notfall

Rettungskräfte löschen Brand an der Absturzstelle

6 Überlebende, Dutzende Tote befürchtet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Das Flugzeug geht in den Sinkflug über. Langsam, aber stetig nähert es sich dem Boden. Schliesslich prallt es auf, zerschellt, und eine gewaltige Explosion reisst die Maschine auseinander. Anschliessend steigt eine schwarze Rauchwolke über der Unfallstelle auf.

Eine Maschine der Azerbaijan Airlines ist am Mittwochmorgen (Schweizer Zeit) nahe der kasachischen Stadt Aktau am Kaspischen Meer abgestürzt. Das bestätigten kasachische Behörden. Mindestens 25 Menschen haben den Absturz überlebt. Zunächst war von sechs Überlebenden die Rede gewesen. Dutzende Menschen sind ums Leben gekommen, die genaue Zahl der Todesopfer ist aber noch unklar. Zwölf Verletzte wurden in Spitäler gebracht.

Nach Angaben des kasachischen Verkehrsministeriums befanden sich an Bord der Embraer 190 insgesamt 62 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt den Absturz.

Rettungskräfte haben Absturzstelle erreicht

Wie das Portal Tengri News berichtet, war das Flugzeug von der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku nach Grosny in der russischen autonomen Republik Tschetschenien unterwegs. Es habe demnach einen Notfall signalisiert. Zuvor war es wegen Nebels nach Machatschkala umgeleitet worden.

Rettungskräfte seien dabei, einen Brand an der Absturzstelle zu löschen, teilten die Behörden mit. Aserbaidschan Airlines teilte seinerseits mit, die Maschine sei rund drei Kilometer von Aktau entfernt «notgelandet». Aserbaidschanische Medien meldeten einen Vogelschlag als Ursache für den Absturz. Aktau liegt im Westen Kasachstans.

+++ Update folgt +++