Swiss-Flug nach Budapest muss nach Zürich umkehren

Ein Air-Baltic-Flugzeug im Auftrag der Swiss musste am Donnerstag auf dem Weg nach Budapest die Rückreise in die Schweiz antreten. Grund dafür waren Probleme mit dem Fahrwerk.

1/2 Das Flugzeug blockiert derzeit die Landebahn. Foto: Screenshot Flightradar

Janine Enderli Redaktorin News

Swiss-Flug LX2250 durchgeführt von Air Baltic landete am Donnerstag statt in Budapest wieder am Flughafen Zürich. Der Grund: Probleme mit dem Fahrwerk. Nach der Landung blockierte die Maschine die Piste 14 am Flughafen Kloten.

«Die Landung verlief ereignislos, allerdings konnte das Flugzeug aufgrund einer Fehlfunktion des Bugfahrwerks nicht an den Standplatz rollen», erklärt die Swiss auf Anfrage. Die Passagiere werden nun mit Bussen zum Terminal verbracht.

Passagiere umgebucht

Um die Weiterreise der Passagiere werde sich jetzt gekümmert: «Die 117 Fluggäste werden nun umgebucht, der spätere Flug LX2254 von Zürich nach Budapest sowie der Rückflug LX2255 von Budapest nach Zürich wird nun mit einem grösseren Fluggerät durchgeführt.» Die Swiss entschuldigt sich bei den Passagieren für die Unannehmlichkeiten.

Der Flughafen bestätigte den Vorfall ebenfalls. Die Landungen werden auf der Piste 16 durchgeführt.