Ein Marokkaner verletzte am Montagabend auf der Grossen Schanze in Bern zwei Männer schwer. Mit einer zerbrochenen Flasche und einem Stuhl griff er eine Gruppe an. Die Kantonspolizei hat ihn festgenommen.

Ein Mann wurde Montagabend auf der Grossen Schanze in Bern verletzt

Der Täter, ein Marokkaner (25), griff mehrere Männer an

Ein Opfer erlitt schwere Verletzungen durch eine zerbrochene Flasche

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung auf der Grossen Schanze in Bern ist am Montagabend ein Mann schwer verletzt worden. Die Kantonspolizei nahm den mutmasslichen Täter fest.

Er soll eine Gruppe von Männern zunächst verbal und danach tätlich angegriffen haben. Laut Polizei fügte er einem Mann mit einer zerbrochenen Flasche schwere Verletzungen zu. Einen weiteren Mann verletzte er bei einem Angriff mit einem Stuhl.

Die Ermittlungen seien im Gang, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 25-jährigen Marokkaner, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.