Polizei will mit Bildern nach Oster-Schlägern suchen

Die Zürcher Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft wollen in zwei Wochen Bilder von mutmasslichen Schlägern veröffentlichen - ausser die Täter oder Zeugen eines tätlichen Angriffs in Dietlikon an Ostern melden sich vorher.

Die Zürcher Kantonspolizei sucht nach einem tätlichen Angriff am Ostermontag Zeugen und Täter - falls sich niemand meldet, veröffentlicht sie unverpixelte Fotos der mutmasslichen Angreifer. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der Nacht auf Ostermontag, am 1. April, war es in einer öffentlichen Tiefgarage zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Eine Gruppe junger Männer, die zuvor in der Disco «Face Club» aufgehalten haben dürfte, verletzte dabei einen 28-jährigen Schweizer mit Fusstritten gegen den Kopf schwer.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltdelikte hätten von mehreren Tatverdächtigen Bildmaterial sichern können, heisst es in der Mitteilung. Die Ermittlungen hätten aber bislang nicht zu deren Identifizierung geführt.

Die Strafverfolgungsbehörden kündigen deshalb an, die Bilder der mutmasslichen Täter am 23. September unverpixelt zu veröffentlichen. Sie werden darauf verzichten, wenn bis dahin Hinweise zu den Gesuchten eingehen oder sich diese selber bei der Polizei melden.

Zum Tatzeitpunkt gegen 3 Uhr habe sowohl in der Dietliker Liegenschaft, in der sich unter anderem die Disco «Face Club» und das Bowlingcenter «Bowling-Universum» befinden, als auch in der Tiefgarage ein reges Personenaufkommen geherrscht, schreibt die Polizei.