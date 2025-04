Magnus (13) mit komplexem Unterarmbruch am Ende der Piste Schneesportler verletzen sich immer öfter und schwerer

Bis zu 60 Prozent mehr schwerverletzte Schneesportler pflegten Spitäler in den Bergregionen während der vergangenen Skisaison. Dies forderte auch die Rega, wie Recherchen zeigen. Chefarzt Frasnelli von der Notfallstation in Visp VS zeigt wieso.

Publiziert: vor 36 Minuten | Aktualisiert: vor 9 Minuten