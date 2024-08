Pilotenschüler lernen im Raum Ruswil nach Absturz zu überleben

Im Rahmen einer Übung trainieren die Pilotenschüler der Luftwaffe im Raum Ruswil und Beromünster ihr Verhalten nach einem Absturz. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Trainiert wird das Flüchten, Überleben und die Rückführung zu den eigenen Truppen, wie die Schweizer Armee am Donnerstag mitteilte. Im Zuge der Übung werden Knallkörper und Platzpatronen eingesetzt, dies vorwiegend im Raum nördlich von Buttisholz.

Im Rahmen des sogenannten SERE-Trainings - Survival, Evasion, Resistance and Escape - werden die Luftfahrzeugbesatzungen darauf trainiert, in Extremsituationen über längere Zeit im Gelände, im Wasser oder in den Bergen zu überleben, wie es hiess. Die Piloten üben Widerstand zu leisten und zu flüchten, bis sie gerettet werden. Die Trainings finden über das ganze Jahr hinweg in der Schweiz und im Ausland statt.