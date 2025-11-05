DE
Lotto-Ziehung vom Mittwoch
Jackpot geknackt – Glückspilz räumt 41 Millionen Franken ab!

Ein glücklicher Gewinner knackt den Swisslotto-Jackpot und gewinnt über 40 Millionen Franken. Die Person tippte alle sechs richtigen Zahlen plus Zusatzzahl. 14 weitere Spieler gewinnen je rund 7000 Franken.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Der Jackpot ist geknackt! Eine Person hat am Mittwochabend bei Swisslotto den ganz grossen Coup gelandet – und räumt unglaubliche 40'908'167.85 Franken ab.

Die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner tippte alle sechs richtigen Zahlen (10, 13, 21, 24, 31, 34)* sowie die Zusatzzahl 1 – und darf sich nun über einen Geldregen freuen, von dem die meisten nur träumen.

Doch nicht nur der Hauptgewinn sorgt für Jubel: 14 weitere Spielerinnen und Spieler dürfen sich immerhin über rund 7000 Franken freuen.

*Zahlen ohne Gewähr

      Meistgelesen