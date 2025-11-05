Darum gehts
- Swisslotto-Jackpot geknackt: Eine Person gewinnt über 40 Millionen Franken
- Gewinner tippte alle sechs richtigen Zahlen und die Zusatzzahl
- 14 weitere Spieler gewinnen jeweils rund 7000 Franken
Der Jackpot ist geknackt! Eine Person hat am Mittwochabend bei Swisslotto den ganz grossen Coup gelandet – und räumt unglaubliche 40'908'167.85 Franken ab.
Die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner tippte alle sechs richtigen Zahlen (10, 13, 21, 24, 31, 34)* sowie die Zusatzzahl 1 – und darf sich nun über einen Geldregen freuen, von dem die meisten nur träumen.
Doch nicht nur der Hauptgewinn sorgt für Jubel: 14 weitere Spielerinnen und Spieler dürfen sich immerhin über rund 7000 Franken freuen.
*Zahlen ohne Gewähr
