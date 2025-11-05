Ein glücklicher Gewinner knackt den Swisslotto-Jackpot und gewinnt über 40 Millionen Franken. Die Person tippte alle sechs richtigen Zahlen plus Zusatzzahl. 14 weitere Spieler gewinnen je rund 7000 Franken.

Daniel Macher Redaktor News

Der Jackpot ist geknackt! Eine Person hat am Mittwochabend bei Swisslotto den ganz grossen Coup gelandet – und räumt unglaubliche 40'908'167.85 Franken ab.

Die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner tippte alle sechs richtigen Zahlen (10, 13, 21, 24, 31, 34)* sowie die Zusatzzahl 1 – und darf sich nun über einen Geldregen freuen, von dem die meisten nur träumen.

Doch nicht nur der Hauptgewinn sorgt für Jubel: 14 weitere Spielerinnen und Spieler dürfen sich immerhin über rund 7000 Franken freuen.

*Zahlen ohne Gewähr