DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Lindt-Museum in Kilchberg: Video zeigt die Feuerwehr beim Einsatz
Lindt-Museum in Kilchberg
Video zeigt die Feuerwehr beim Einsatz
Grosseinsatz der Kantonspolizei Zürich beim Lindt-Schokoladenmuseum in Kilchberg. Besucher und Mitarbeiter wurden evakuiert. Vor Ort ist auch die Feuerwehr.
Publiziert: vor 33 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
News Schweiz
1:04
Mediensprecher der Kapo Zürich
«Der Sachschaden ist hoch»
0:31
Madeye nach Schüssen
«Sie haben auf mich geschossen, weil sie broke sind»
1:08
Frontalcrash in Altenklingen
«Beide Autofahrer nach Kollision eingeklemmt»
0:53
Nach Notlandung am Dienstag
Kleinflugzeug aus Genfersee geborgen
0:22
Mit viel Bargeld
So zeigt sich Madeye auf Tiktok
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen