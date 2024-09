Der Berner Gemeinderat hat dem Kauf von zwei Wohnhäusern an der Tiefenaustrasse zugestimmt, wie er am Donnerstag mitteilte. Die Stadt kauft die Häuser ihren privaten Besitzern für 4,8 Millionen Franken ab.

Stadt Bern kauft zwei Wohnhäuser an der Tiefenaustrasse

Stadt Bern kauft zwei Wohnhäuser an der Tiefenaustrasse

Die Häuser an der Tiefenaustrasse werden mit Hilfe des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik gekauft. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die im Jahr 1951 erstellten Mehrfamilienhäuser mit einem Unter- und drei Obergeschossen verfügen über insgesamt zehn Wohneinheiten. Im Estrich weisen sie laut Gemeinderat ein Ausbaupotenzial auf.

Erworben wird die Liegenschaft zulasten des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik. Die Stadt will so das Angebot an preiswerten Wohnungen erweitern.