Am Montagabend ist es im Luzerner Stadtteil Littau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lieferwagen überfuhr einen Hund und fuhr danach ohne anzuhalten davon. Auch ein Kind wurde dabei verletzt.

Ein Lieferwagen überfuhr am Montagabend auf der Cheerstrasse in Luzern einen Hund und brauste anschliessend davon. Foto: Google Maps

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Nach 17.10 Uhr am Montagabend überquerte ein Mädchen mit ihrem Hund den Fussgängerstreifen auf der Cheerstrasse neben der Einmündung der Grubenstrasse im Luzerner Stadtteil Littau. Zugleich bog ein heller Lieferwagen von der Grubenstrasse in die Cheerstrasse ein, heisst es in einer Mitteilung der Luzerner Kantonspolizei.

Er fuhr, ohne anzuhalten, über den Fussgängerstreifen, heisst es weiter. Während das Mädchen noch rechtzeitig ausweichen konnte, hatte der Hund keine Chance.

Der Lieferwagen überrollte das Tier und brauste davon. Das Mädchen versuchte noch, sich um ihren Hund zu kümmern. Das schwerverletzte Tier biss zu und verletzte das Kind ebenfalls. Angehörige brachten das Mädchen schliesslich in ärztliche Behandlung. Für den Hund endete der Verkehrsunfall tragisch: Aufgrund seiner schweren Verletzungen musst er eingeschläfert werden.

Die Luzerner Polizei sucht den Lenker oder die Lenkerin des hellen Lieferwagens, der weiter Richtung Littauerboden fuhr. Zudem werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen können. Hinweise können via Telefon mitgeteilt werden: 041 248 81 17.