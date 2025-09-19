DE
FR
Abonnieren

Leservideo zeigt Felssturz am Gotthard-Pass
Hier donnern die Brocken in die Tiefe

Aufnahmen eines Lesers zeigen, wie Geröll nahe dem Gotthard-Pass in die Tiefe stürze. Die Kantonspolizei Uri bestätigt den Felssturz auf Anfrage von Blick.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
Teilen
Kommentieren
Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen