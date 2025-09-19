Leservideo zeigt Felssturz am Gotthard-Pass Hier donnern die Brocken in die Tiefe

Aufnahmen eines Lesers zeigen, wie Geröll nahe dem Gotthard-Pass in die Tiefe stürze. Die Kantonspolizei Uri bestätigt den Felssturz auf Anfrage von Blick.

