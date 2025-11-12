In der Nacht auf Mittwoch waren in der Schweiz an vielen Orten Polarlichter zu sehen. Das in unseren Breiten seltene Phänomen wird durch die Aktivität der Sonne ausgelöst.

1/6 Das Bild einer Leserreporterin zeigt die Nordlichter deutlich über dem Berner Seeland. Foto: Leserreporterin / Sabina G.

Darum gehts Nordlichter waren rötlich und leicht von Auge sichtbar

Aktuell herrscht ein starker Sonnensturm

Die Sonne ist in diesem Jahr besonders aktiv

Gabriel Knupfer Redaktor News

Am Schweizer Himmel gab es ein seltenes Naturschauspiel zu bewundern: In der Nacht auf Mittwoch waren Nordlichter zu sehen, wie Leserreporter berichten.

«Die Nordlichter sind mit dem Auge leicht sichtbar», erzählte Leserreporterin Sabina G. in Schüpfen BE. Und noch deutlicher seien sie auf Handyfotos zu erkennen. Ihre Aufnahmen zeigen einen gespenstischen roten Lichtvorhang über dem Dorf im Berner Seeland.

Roter Lichtvorhang über Schüpfen

Schon im letzten Herbst seien Polarlichter von Schüpfen aus sichtbar gewesen, aber damals herrschten weit weniger gute Wetterbedingungen, so die Leserreporterin.

Ein weiterer Leserreporter schickte Blick ein Bild aus Rheinfelden AG. Dort zeigten sich die Nordlichter über dem gleichnamigen deutschen Nachbarstädtchen.

Gegen Morgen schienen die Nordlichter zuerst schwächer zu werden, doch später leuchtete der Himmel grossflächig, wie einige Leserbilder zeigten.

Starker Sonnensturm

Der Grund für das Himmelsphänomen: Es herrscht aktuell ein starker Sonnensturm. Die Polarlichter entstehen, weil die Sonne grosse Mengen Plasma ins Weltall schleudert.

Der Sonnenfleckenzyklus hat eine durchschnittliche Periode von 11,1 Jahren. Aktuell befindet sich die Sonne in einem Sonnenfleckenmaximum. Deshalb sind Nordlichter in diesem Jahr auch deutlich südlicher als üblich zu beobachten.

