Auto stürzt in Romoos LU mehrere Meter in die Tiefe

Bei einem Selbstunfall hat sich ein Autofahrer am Dienstag in Romoos LU erheblich verletzt. Das Fahrzeug stürzte mehrere Meter in die Tiefe. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Das Fahrzeug stürzte mehrere Meter einen Abhang hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.
Der Lenker wurde laut Polizeiangaben von der Feuerwehr Wolhusen und der Alpinen Einsatzgruppe aus dem Auto befreit. Der Rettungsdienst flog den schwer verletzten Mann mit dem Helikopter in ein Spital.