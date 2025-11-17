DE
FR
Abonnieren

Leiter von Massnahmenzentrum
«Hier muss man sich mehr mit sich auseinandersetzen»

Im Massnahmenzentrum Uitikon werden Jugendliche und junge Erwachsene eingesperrt, die schwere Verbrechen begangen haben. Hier sollen sie auf ein straffreies Leben vorbereitet werden. Carmelo Campanello, der Leiter des Zentrums, erklärt das Vorgehen.
Publiziert: 00:33 Uhr
Teilen
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_235.JPG
Helena GrafReporterin
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen