Am Montag wurde das Verschwinden einer Frau im Badebereich des Lago Maggiore in Ascona gemeldet. Am Nachmittag wurde ihre Leiche gefunden.

Angela Rosser Journalistin News

Kurz vor 10.30 Uhr am Montagvormittag wurde in Ascona das Verschwinden einer Frau gemeldet. Wie die Tessiner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, habe sie sich im öffentlichen Badebereich befunden. Die Kantonspolizei, sowie die Gemeindepolizei Ascona suchten nach der Vermissten.

Kurz vor 15.30 Uhr wurde die Leiche der 78-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Locarno im örtlichen Porto Patriziale gemeldet. Wie eine erste Rekonstruktion ergab und aus Gründen, die noch durch weitere Ermittlungen geklärt werden müssen, ist die 78-Jährige beim Schwimmen im Lago Maggiore ertrunken.