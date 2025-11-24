Darum gehts
- Autofahrer fährt versehentlich Treppe im Luzerner Kantonsspital hinunter
- Das Auto blieb stecken und musste mit einem Kran geborgen werden
- Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken
Janine EnderliRedaktorin News
Am Montagmorgen übersah ein 74-jähriger Autofahrer bei der Einfahrt ins Parkhaus des Luzerner Kantonsspitals eine Treppe.
Er fuhr versehentlich mit dem Auto die Stufen hinunter und blieb damit stecken.
Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.