Kuriose Situation in Luzern
Auto bleibt auf Treppe stecken

Ein 74-jähriger Autofahrer fuhr am Montagmorgen versehentlich eine Treppe am Luzerner Kantonsspital hinunter. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Franken. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.
Publiziert: 14:44 Uhr
Darum gehts

  • Autofahrer fährt versehentlich Treppe im Luzerner Kantonsspital hinunter
  • Das Auto blieb stecken und musste mit einem Kran geborgen werden
  • Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken
Janine Enderli

Am Montagmorgen übersah ein 74-jähriger Autofahrer bei der Einfahrt ins Parkhaus des Luzerner Kantonsspitals eine Treppe. 

Er fuhr versehentlich mit dem Auto die Stufen hinunter und blieb damit stecken. 

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.

