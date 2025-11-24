Ein 74-jähriger Autofahrer fuhr am Montagmorgen versehentlich eine Treppe am Luzerner Kantonsspital hinunter. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Franken. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden.

Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken

Janine Enderli Redaktorin News

