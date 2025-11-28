Bündner Kunstmuseum zeigt Kunstschaffende mit Bezug zum Kanton

Das Bündner Kunstmuseum hat für das kommende Jahr neun Ausstellung angekündigt. Im Zentrum stehen Künstlerinnen und Künstler mit Bezug zum Kanton. Darunter sind bekannte Namen wie Thomas Hirschhorn und Jules Spinach.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Besondere Aufmerksamkeit erhält der in Davos aufgewachsene Berner Thomas Hirschhorn. Gezeigt wird eine Retrospektive zu seinem gesamten Wert, die der Künstler selber zusammenstellt. «Eine Retrospektive von Thomas Hirschhorn, das gab es bisher noch nie», erklärte der Künstlerische Museumsdirektor Stephan Kunz unlängst anlässlich der Vorstellung des Jahresprogramms 2025.

Unter dem Titel «My Atlas» dokumentiert der Künstler auf diversen «Atlas-Tafeln» die Entstehung seiner Werke von den Anfängen bis in die jüngste Zeit. «Die Ausstellung bietet eine einzigartige Gelegenheit, einen tieferen Einblick in die Komplexität von Hirschhorns Schaffen zu gewinnen», verspricht das Museum in einem Text zum neuen Programm. Hirschhorn ist in Chur vom 22. August bis 6. Dezember zu sehen.