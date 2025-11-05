Umstrittene Bührle-Stiftung kritisiert ihren Standort Zürich

Die Bührle-Stiftung geht mit ihrem Standort Zürich hart ins Gericht: Die beispiellose mediale und politische Kontroverse sei der Grund dafür, dass die Kunst-Stiftung den Zusatz «in der Stadt Zürich» aus dem Stiftungszweck gestrichen habe.

Vorletzte Woche war der Stiftungszweck der Bührle-Stiftung plötzlich ein anderer: Der Zusatz «in der Stadt Zürich» wurde vom einen auf den anderen Tag im Handelsregister gestrichen. Damit muss die umstrittene Kunstsammlung künftig nicht mehr zwingend in Zürich ausgestellt werden.

Im Änderungsgesuch an die Stiftungsaufsicht, das nun öffentlich zugänglich ist, gibt die Stiftung mehr als nur einen Grund für die Streichung des «Zürich»-Zusatzes: Sie äussert auf mehreren Seiten unmissverständliche Kritik an ihrem Standort.

Seit die Sammlung Bührle im Chipperfield-Neubau ausgestellt sei, gebe es «eine beispiellose mediale und politische Kontroverse». Die Stiftung müsse sich «massivste Vorwürfe gefallen lassen», von ethisch-moralischem Fehlverhalten bis Antisemitismus.

Die Stiftung und die Kunstgesellschaft seien zudem dazu gedrängt worden, den Dauerleihvertrag öffentlich zugänglich zu machen und schliesslich einen neuen zu verhandeln. Dabei habe die Zürcher Stadtverwaltung inhaltliche Forderungen gestellt.

Für die Stiftung ist diese «behördliche Einmischung» in eine private, kulturelle Institution im bisher liberalen schweizerischen Museumsumfeld «ohne Vorbild».

Die negativen Auswirkungen der Kontroverse auf die Stiftung und das Kunsthaus seien «enorm». Ob eine weitere Präsentation unter diesen Umständen weiterhin möglich und vertretbar sei, «ist aktuell ungewiss». Allenfalls müsse die Stiftung neue Optionen prüfen.

Möglich wäre etwa eine Auflösung des Dauerleihvertrages, der allerdings noch bis 2034 läuft. Würde es so weit kommen, gingen die Werke an die Stiftung zurück und würden wohl nicht mehr in Zürich ausgestellt.

Die Stadt Zürich gibt sich auf Anfrage bedeckt. Zu den Vorwürfen äussert sich ein Sprecher nicht. Er verweist darauf, dass Kunsthaus und Bührle-Stiftung 2030 über die weitere Zusammenarbeit diskutieren wollen. «Wir prüfen noch, ob die Änderung des Stiftungszwecks unsere Interessen berühren», schreibt er. Ob Schritte durch die Stadt Zürich angezeigt sind, entschiede sie danach. Möglich wäre etwa eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht.

Derzeit ist die Sammlung wegen eines Umbaus bis 2027 geschlossen. Erneut wird die Herkunft einzelner Werke vertieft abgeklärt, weil es sich um Fluchtgut aus der Nazizeit handeln könnte. Bereits im Sommer 2024 wurden deshalb fünf Bilder abgehängt.