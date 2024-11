Sandro Halter und Charlie Lutz erhalten Werkbeiträge

Die Werkbeiträge 2024 der Kantone Ob- und Nidwalden gehen an Sandro Halter und Charlie Lutz. Der mit Holz arbeitende Künstler Sandro Halter erhält für ein Projekt 20'000 Franken, Charlie Lutz für seine künstlerische Erforschung von Alltagsgegenständen 10'000 Franken.

Sandro Halter erhält den grossen Werkbeiträg 2024 der Kantone Ob- und Nidwalden. Foto: Legena Reto

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Werkbeiträge werden am 29. Januar 2025 im Winkelriedhaus des Nidwaldner Museums in Stans übergeben, wie die Staatskanzlei Nidwalden am Freitag mitteilte. Ob- und Nidwalden schreiben seit 2014 gemeinsam Werkbeiträge aus. Die Bewerbungen werden von einer eigens zusammenstellten Fachjury beurteilt.