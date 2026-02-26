Ehemaliger Intendant des Lucerne Festivals erhält Wyrsch-Preis

Der langjährige Intendant des Lucerne Festivals, Michael Haefliger, wird von der Schindler Kulturstiftung mit dem Johann-Melchior-Wyrsch-Preis ausgezeichnet. Haefliger prägte das Festival 26 Jahre lang. Ende 2025 gab er die Leitung ab.

Die Schindler Stiftung vergibt den Wyrsch-Preis seit Mitte der 1970er-Jahre in unregelmässigen Abständen für das Lebenswerk von Nidwaldner Kulturschaffenden.

Haefliger gab Mitte der 1980er-Jahre sein Debüt beim Lucerne Festival. 1999 übernahm er dessen Leitung. In seiner Zeit erfolgte der Neubezug des Kultur- und Kongresszentrums KKL.

Die Stiftung lobte in einer Mitteilung vom Donnerstag Haefligers Weitsicht, Mut und künstlerische Integrität. Besonders prägend sei Haefligers Fähigkeit gewesen, Tradition und Innovation miteinander zu verbinden. Der Preis wird Anfang Oktober in Stans verliehen.