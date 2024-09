Stadt Zürich soll mehr Geld für Tanz und Theater bereitstellen

Das Stadtzürcher Gemeindeparlament verlangt für die nächste Sechsjahresperiode eine «substanzielle Erhöhung» des Rahmenkredits für Tanz und Theater. Die in der ersten Vergaberunde bereitgestellten 3,9 Millionen Franken seien unzureichend.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Gemeinderat überwies an seiner ausserordentlichen Sitzung am Samstag eine entsprechende Motion der Fraktionen von Grünen, SP und AL mit 58 zu 50 Stimmen an den Stadtrat.

Die erste Vergaberunde im Rahmen des neuen Fördersystems habe gezeigt, dass das damit verbundene Ziel von Innovation und Weiterentwicklung bei den Tanz- und Theaterinstitutionen nur im begrenzten Rahmen erreicht werde, hiess es in der Motion.

Der Stadtrat zeigte sich grundsätzlich bereit, die Motion entgegenzunehmen. Es handle sich um ein neues Fördersystem, das nach den ersten Erfahrungen noch etwas justiert und verbessert werden könne, hielt Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) fest.