Zwei mutmassliche Diebe in Hergiswil NW festgenommen

Dabei handelte es sich mitunter um Schlüssel, Kleingeld oder ein personalisiertes Skiticket, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Freitag in einer Mitteilung schrieb.
Ein Fahrzeughalter alarmierte die Polizei, nachdem in der Nacht auf Donnerstag die Alarmanlage seines parkierten Fahrzeugs ausgelöst wurde. Er beobachtete die beiden Tatverdächtigen, die sich entfernten und schliesslich nach einer «umfangreichen Fahndung» gefasst wurden.
Es handelt sich um zwei Asylbewerber im Alter von 20 und 29, die aus dem Sudan respektive aus Algerien stammen.
