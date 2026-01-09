DE
FR
Abonnieren

Kriminalität
Zwei mutmassliche Diebe in Hergiswil NW festgenommen

Die Kantonspolizei Nidwalden hat in Hergiswil NW zwei mutmassliche Diebe festgenommen. Die beiden Männer trugen Gegenstände bei sich, die aus unverschlossen abgestellten Fahrzeugen stammten.
Publiziert: vor 29 Minuten
Kommentieren
Die Kantonspolizei Nidwalden nahm zwei mutmassliche Diebe fest, die in der Nacht auf Donnerstag Gegenstände aus parkierten Fahrzeugen entwendet haben sollen. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Dabei handelte es sich mitunter um Schlüssel, Kleingeld oder ein personalisiertes Skiticket, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Freitag in einer Mitteilung schrieb.

Ein Fahrzeughalter alarmierte die Polizei, nachdem in der Nacht auf Donnerstag die Alarmanlage seines parkierten Fahrzeugs ausgelöst wurde. Er beobachtete die beiden Tatverdächtigen, die sich entfernten und schliesslich nach einer «umfangreichen Fahndung» gefasst wurden.

Es handelt sich um zwei Asylbewerber im Alter von 20 und 29, die aus dem Sudan respektive aus Algerien stammen.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen