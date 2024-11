Kriminalität Unbekannte brechen in Wil SG in Moschee ein und stehlen Bargeld

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag Bargeld in unbekannter Höhe aus der Moschee an der Rosenstrasse in Wil SG gestohlen. Der gewaltsame Zutritt geschah durch ein Fenster, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit.