In Regensdorf hat die Polizei einen 23-jährigen Autoraser am Samstagabend bei einer Kontrolle aus dem Verkehr gezogen und vorübergehend festgenommen. Der Mann war innerorts mit Tempo 107 unterwegs.

Raser mit Tempo 107 innerorts in Regensdorf aus dem Verkehr gezogen

Das Auto fuhr damit bei der Kontrolle gegen 21.45 Uhr auf der Adlikerstrasse rund doppelt so schnell wie erlaubt, wie die Zürcher Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten hielten den Fahrer an und nahmen ihn vor Ort fest.

Nach einer Einvernahme wurde der Mann aus der Polizeihaft entlassen, sein Auto wurde freigegeben. Den Führerausweis musste der Lenker aber abgeben. Ihm droht eine Strafanzeige wegen eines Raserdelikts.

Während der rund einstündigen Geschwindigkeitskontrolle wurden drei weitere Autofahrerinnen und Autofahrer ertappt. Sie waren in der Tempo-50-Zone jeweils 16 bis 21 Kilometer pro Stunde zu schnell.