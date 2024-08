Polizei erwischt Einbrecher in Jegenstorf und Wiler bei Utzenstorf

Die Kantonspolizei Bern hat am Dienstag mithilfe von Drittpersonen vier Einbrecher erwischt. Diese waren in Wohnungen und Autos eingedrungen, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Ein Polizeihund wurde bei einem Einsatz gegen mutmassliche Diebe leicht verletzt. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In Jegenstorf nahm die Polizei am frühen Dienstagmorgen in der Nähe des Bahnhof zwei Diebe fest, die von Drittpersonen festgehalten wurden. Die Diebe waren zuvor dabei beobachtet worden, wie sie Gegenstände aus unverschlossenen Autos stahlen. Die beiden Männer trugen Deliktsgut auf sich, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Eine dritte Person konnte flüchten.

Ebenfalls am Dienstagmorgen erwischte die Polizei zwei Personen, die Einschleichdiebstähle in einem Wohngebäude in Wiler bei Utzenstorf begingen. Mithilfe eines Diensthundes und einer Drohne konnte sie zwei flüchtende Diebe anhalten. Die Polizei setzte zudem Pfefferspray und einen Taser ein.

Die beiden Personen müssen sich unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl, Hinderung einer Amtshandlung, Tätlichkeit und Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz vor der Justiz verantworten, wie es weiter hiess.