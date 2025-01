Kriminalität Mann bei Raub in Olten von zwei 20-Jährigen mittelschwer verletzt

Ein Mann ist am Neujahrstag in Olten auf der Strasse angegriffen und beraubt worden. Er wurde mittelschwer verletzt und mit der Ambulanz in ein Spital gebracht. Die zwei mutmasslichen 20-jährigen Täter wurden gefasst und für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.