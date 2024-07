Kriminalität 19-Jähriger versucht in Kindergarten in Füllinsdorf BL einzubrechen

Ein 19-jähriger Schweizer hat in Füllinsdorf BL versucht, an mehreren Stellen gewaltsam in einen Kindergarten einzubrechen. Der mutmassliche Täter konnte am Samstagmorgen kurz vor 06.00 Uhr von der Polizei festgenommen werden.