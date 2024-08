Der Aufschwung der Luzerner Industrie lässt auf sich warten

Die Luzerner Industriebetriebe blicken mit wenig Optimismus Richtung Jahresende. Zuversichtlicher ist das Gastgewerbe und der Detailhandel, wie Lustat Statistik Luzern am Mittwoch mitteilte.

Die Luzerner Industrie erwartet bis Ende Jahr keine Verbesserung ihrer Geschäftslage. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Aussichten bis Ende Jahr fallen in der Luzerner Wirtschaft unterschiedlich aus, wie Lustat Statistik Luzern in einem Webartikel ausführte. Die Luzerner Industrie sieht keine positive Konjunkturwende. Der Aufschwung lasse auf sich warten, so Lustat. Aktuell schätzt die Industrie ihre Lage als «befriedigend» ein.

Optimistischer ist das Gastgewerbe, das seine Geschäftslage aktuell als «gut» bezeichnet. Bis Ende Jahr wird eine weitere Verbesserung erwartet. Dies tut auch der Detailhandel, der seinen Zustand zurzeit als «befriedigend» einstuft. Das Baugewerbe erwartet für das zweite Halbjahr keine Veränderung. Seine Geschäftslage stufte es Anfang Juli 2024 als «gut» ein.

Die Luzerner Konjunkturentwicklung wird quartalsweise von Lustat Luzern Statistik analysiert. Dies auf Basis der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, die regelmässig über 11'000 Unternehmen in der Schweiz befragt.