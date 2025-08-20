Die Grünliberalen haben am Mittwoch die Kandidatur von Serap Kahriman als Stadtpräsidentin von Zürich bekanntgegeben. Die 34-jährige Stadtparlamentarierin verkörpere eine junge, urbane Generation, schrieb die Partei in einer Mitteilung.

GLP kandidiert mit Serap Kahriman für das Zürcher Stadtpräsidium

Serap Kahriman (GLP) kandidiert als Stadtpräsidentin von Zürich. Im Bild eine Sitzung des Gemeinderats. (Archivbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ursprünglich nominierte die GLP Serap Kahriman als Kandidatin für den Stadtrat. Die Partei setzte sich zum Ziel, nebst Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri einen zweiten Sitz in der städtischen Exekutive zu holen.

In ihrer Mitteilung schrieb die GLP nun, Kahriman soll «die repräsentative Rolle als Stadtpräsidentin übernehmen und Zürich in Kultur, Stadtentwicklung und Gleichstellung voranbringen».

Kandidaturen für die Nachfolge der zurücktretenden Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) gaben bisher bereits Raphael Golta (SP), Ueli Bamert (SVP) und Përparim Avdili (FDP) bekannt. Die Wahlen finden am 8. März 2026 statt.