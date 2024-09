Aargauer Volk wählt nächstes Jahr die Gemeinderäte und Parlamente

Die Aargauer Wählerinnen und Wähler bestimmen im kommenden Jahr die Mitglieder des Gemeinderats in ihrer Wohngemeinde für die Amtsperiode 2026/2029. Auch die Mitglieder der zehn Einwohnerräte (Gemeindeparlamente) werden neu gewählt.

Im kommenden Jahr wählt das Volk auch in der Stadt Aarau die Regierung und den Einwohnerrat neu.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Wahlen finden nach einem Entscheid des Regierungsrats in der Zeit vom 18. Mai bis 21. Dezember 2025 statt, wie es in einer Mitteilung im «Amtsblatt des Kantons Aargau» vom Freitag hiess. In den Gemeinden und Städten wählt das Volk zudem die Mitglieder der Finanzkommission, Steuerkommission sowie die Stimmenzählenden.

Im Kanton Aargau bestehen in zehn Städten und Gemeinden Einwohnerräte. Es sind dies Aarau, Baden, Brugg, Buchs, Lenzburg, Obersiggenthal, Wettingen, Windisch, Wohlen und Zofingen.