Kommunale Abstimmung Ja-Kampagne für Namenswechsel der Gemeinde Muri gestartet

«Muri und Gümligen trauen sich» mit diesem Slogan treten die Befürworter eines Namenswechsels der heutigen Gemeinde Muri BE ihren Abstimmungskampf an. Am 22. September entschieden die Stimmberechtigten, ob die Gemeinde Muri künftig Muri-Gümligen heissen soll.