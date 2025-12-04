DE
Kollision mit Fahrzeug
Bahnverkehr auf der Strecke Luzern und Olten unterbrochen

Der Bahnverkehr zwischen Luzern und Olten ist unterbrochen. Grund ist eine Kollision zwischen einem Zug und einem Fahrzeug.
Publiziert: vor 4 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Mattia Jutzeler

Der Bahnverkehr zwischen Luzern und Olten ist unterbrochen. Grund dafür ist ein Unfall zwischen Sursee und Nebikon. Laut einer Mitteilung der SBB ist ein Zug mit einem Fahrzeug kollidiert. Es gebe Einschränkungen bis um etwa 10:30 Uhr.

Es ist mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen, wie die SBB weiter schreibt. Ersatzbusse sind in beide Fahrtrichtungen im Einsatz. Die Kapazität sei allerdings begrenzt.

Kran im Einsatz

Zur Räumung der Strecke wird ein Kran eingesetzt, um das Fahrzeug vom Bahnübergang zu bergen. 

+++Update folgt+++

