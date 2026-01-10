Am Samstagmittag ist es in Wangenried zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei sind vier Personen verletzt worden, darunter ein Kleinkind schwer. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstag kurz nach 11.35 Uhr, die Meldung über einen Verkehrsunfall in Wangenried (Gemeinde Wangen an der Aare) erhalten.

Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Auto von Herzogenbuchsee auf der Landstrasse in Richtung Wangen an der Aare unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen kollidiert der Lenker oberhalb des Grenzwegs mit einem entgegenkommenden Auto. Dabei wurden der Lenker und ein Kind im selben Auto verletzt. Die Lenkerin im entgegenkommenden Auto wurde ebenfalls verletzt, sowie ein Kleinkind schwer. Die Verletzten wurden mit drei Ambulanzen ins Spital gebracht.

Nebst den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern waren auch die Feuerwehren Wangen und Bipp sowie das Care Team Kanton Bern im Einsatz. Der betroffene Strassenabschnitt wurde während der Dauer der Unfallarbeiten für rund dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.