Bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen beim Leissigentunnel in Bern wurden zwei Autofahrer verletzt. Ein Lieferwagen geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Auto. Beide Fahrer mussten ins Spital gebracht werden.

Ein Bild der Unfallstelle zeigt die Trümmer der Fahrzeuge. Foto: Kantonspolizei Bern

Bei einer Kollision von zwei Autos beim Leissigentunnel in der gleichnamigen Ortschaft sind am frühen Samstagmorgen zwei Autofahrer verletzt worden. Sie mussten ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war kurz nach 4 Uhr ein Lenker eines Lieferwagens von Interlaken herkommend in Richtung Thun unterwegs. Vor dem Leissigentunnel geriet er aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Der Lieferwagen kippte laut Polizeiangaben durch die Kollision auf die rechte Fahrzeugseite.