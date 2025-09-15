Cla Meier aus Richterswil ist neuer Zürcher Schützenkönig

Zürich hat einen neuen Schützenkönig: Cla Meier aus Richterswil hat beim Ausstich am Montagvormittag im Albisgüetli die Krone geholt.

Cla Meier ist neuer Zürcher Schützenkönig. Foto: Andreas Becker

Darum gehts 16-jähriger Meier gewinnt Knabenschiessen mit 31 Punkten

Schützenkönig erhält 5000 Franken, einen Rundflug und Einladung

3364 Jugendliche nahmen teil, davon 1039 Mädchen, etwa ein Drittel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Drei Knaben und ein Mädchen hatten in der Vorauswahl die maximalen 35 Punkte erreicht und sich somit für den Ausstich qualifiziert. Dort setzte sich der 16-jährige Cla Meier schliesslich nach zwei Runden mit 31 Punkten durch.

Der Schützenkönig erhält unter anderem ein Preisgeld von 5000 Franken, einen Rundflug mit einem Super Puma Helikopter der Armee sowie eine Einladung ans historische Morgartenschiessen im November.

Am diesjährigen Schiesswettkampf nahmen 3364 Jugendliche aus dem Kanton Zürich teil, davon waren 1039 Mädchen, also knapp ein Drittel. Beim Knabenschiessen zielen Jugendliche mit einem Sturmgewehr 90 auf eine 300 Meter entfernte Scheibe.

Das Knabenschiessen gilt als ältestes Volksfest in der Stadt Zürich – mit Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert. Der Anlass hielt sich über die Jahrhunderte hinweg an wechselnden Schauplätzen.

Seit 1899 wird er von der Schützengesellschaft der Stadt Zürich im Albisgüetli organisiert. Seit 1991 sind auch Mädchen zum Schiessen zugelassen.