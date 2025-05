Kindertagesstätten Kitas sollen Betreuungsschlüssel ohne Vorpraktika berechnen

Der Luzerner Kantonsrat will Vorpraktika von der Berechnung des Betreuungsschlüssels in Kindertagesstätten ausnehmen. Er hat ein entsprechendes Postulat der Gesundheitskommission des Kantonsrats (GASK) am Montag mit 68 zu 41 Stimmen angenommen.

